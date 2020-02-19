Великобритания призвала Россию прекратить отправлять на Донбасс "гуманитарные конвои"

За шесть лет с начала этого конфликта более 13 тыс. людей потеряли жизни, включая около 3,5 тыс. мирных жителей

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Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на Донбасс и обеспечить доступ представителей "Международного комитета Красного Креста" к задержанным.

"За шесть лет с начала этого конфликта более 13 тыс. людей потеряли жизни, включая около 3,5 тыс. мирных жителей, и почти 30 тыс. получили ранения. 3,5 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи. Россия несет большую ответственность за продолжающиеся страдания. Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных "гуманитарных конвоев" через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", – сказала она на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Пирс также добавила, что от России ожидают обеспечения "полного и безусловного" доступа МККК к задержанным.

Постпред подчеркнула, что Соединенное Королевство полностью поддерживает Минские соглашения, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, по ее словам, Лондон приветствует обязательства президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на Донбассе, и его шаги по достижению мира дипломатическим путем, включая обмены заключенными, принятие "формулы Штайнмайера" и прогресс в разведении сил.

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Как сообщалось, данное заседание Совета безопасности ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения Минских соглашений.

Ранее в представительстве Украины в ООН заявили, что украинская сторона во время заседания поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН.

Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что 18 февраля утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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