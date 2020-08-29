В Иловайске вариант был один – выход с боем: интервью с ветераном спецназа Рафаэлем Люкмановым

В эти дни исполняется годовщина трагическим и одновременно героическим событиям боев за Иловайск. Шесть лет назад, в августе 2014 года, крупная украинская группировка войск была окружена в районе этого стратегического для фронта города российскими военными, вторгнувшимися в Украину. По мнению многих военных экспертов, поражение украинской армии под Иловайском стало переломной точкой боевых действий в 2014 году и войны в целом: после него успешные то того наступательные действия украинской армии по освобождению нашей территории были свернуты. Война перешла в режим позиционной.

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Вкратце напомним хронологию событий тех дней.

6 августа начинается операция украинский войск – добровольческих батальонов и регулярной армии – по освобождению Иловайска. Контроль над этим городом открывал ВСУ возможность для последующего полного окружения Донецка.

После нескольких неудачных штурмов 18 августа украинские войска вошли в город. К тому времени было завершено оперативное окружение Иловайска. На протяжении нескольких последующих дней осуществляются попытки окончательно выбить подразделения сепаратистов из города.

Параллельно на южном участке фронта российские войска начинают разворачиваться для массированного вторжения на территорию Украины. Первые подразделения заходят на территорию нашей страны 6 августа. На протяжении последующих дней при сильной огневой поддержке дальнобойной артиллерией с территории РФ россияне занимают ключевые для наступления позиции.

24 августа регулярные войска РФ выдвигаются от границы и начинают окружение украинской группировки. Попытки деблокировать окруженные войска, предпринятые украинским командованием, терпят неудачу.

28 августа в результате сложных переговоров РФ согласилась предоставить украинским войскам зеленый коридор для выхода из окружения. Коридор гарантировал Владимир Путин, правда, призвав содействовать выходу из котла "силы ополчения". Ведь, по официальной версии Кремля, российских войск на территории Украины якобы не было.

29 августа украинские подразделения, окруженные под Иловайском, начинают выход по "зеленому коридору" и на марше расстреливаются с заранее подготовленных позиций агрессором.

В боях за Иловайск погибло 366 украинских защитников, 429 получили ранения. 300 военных попали в плен. Потери регулярных частей РФ оцениваются в 300 с лишним человек.

По итогам расследования парламентской ВСК, причиной трагедии стали системные недостатки в организации обороны, ошибочные решения военного командования. Министр обороны Валерий Гелетей подал рапорт об отставке, который был удовлетворен 14 октября 2014 года.

Прямым следствием поражения под Иловайском стали первые Минские соглашения – Минский протокол, большая часть пунктов которого никогда не была реализована.

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Возвращаясь к событиям тех дней, сайт "Сегодня" поговорил с ветераном спецназа, полковником Рафаэлем Люкмановым. Полковник Люкманов не принимал непосредственного участия в событиях в Иловайске: в то время он занимался организацией и подготовкой оперативного резерва. Однако "в котле" побывали его боевые товарищи, а сам полковник Люкманов внимательно следил за событиями и решениями украинских властей и военного командования в те дни.

Полковник Рафаэль Люкманов. Фото из архива Р. Люкманова

- Считается, что к Иловайской трагедии привела череда ошибок, начиная с недооценки намерений и решимости Москвы и заканчивая неверными решениями в ходе выхода из котла. Вторая причина – реальное отсутствие у Украины сил для того, чтобы противостоять масштабному российскому вторжению или чтобы деблокировать наши окруженные войска. Каково ваше мнение по этому вопросу?

- Очень широкий вопрос. Давайте по порядку. Я знаю, что проводились следственные действия, в том числе депутатами, тех событий. И, наверное, какие-то выводы были сделаны. Но, например, для меня нет ответа на вопрос, почему накануне вторжения российских войск правый фланг нашей обороны под Иловайском был фактически открыт. Под Амвросиевкой стояла батальонно-тактическая группа высокомобильных десантных войск. Которая очень хорошо подошла к обороне этого населенного пункта. Амвросиевка – это прямая стрела на Иловайск. Но десантники нужны в другом месте, а здесь как-то территориальная оборона справится. Не справилась.

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- Вы имеете ввиду батальон "Прикарпатье", который самовольно снялся с позиций?

- Да. Нужно ли их в этом винить? Я бы сильно не стал. Стойкости от БТО ждать нельзя, это фактор, который надо учитывать во время планирования операции. То есть это реальный просчет командования. Проводить наступательные боевые операции, не обеспечив достаточное прикрытие флангов, – это как пойти под ливнем с дырявым зонтом. Что-то прикроется, но голова все равно будет мокрая.

- Насколько я понимаю, тогда у нас просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

- Тогда возникает вопрос: зачем начинать операцию, не имея достаточно сил? Но я считаю – и это неоднократно доказано историей, – что вопрос не в числе. Есть множество успешных примеров блестящих боевых операций, осуществленных малыми силами. Вспомним хотя бы глубоко уважаемого мною Карла Густава Маннергейма, который отстоял независимость Финляндии, вообще не имея сил.

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Повторяю – вопрос в грамотном планировании. Если мало сил – вычленяй, где может быть удар, наращивай там усилия, на остальных позициях поддерживай боевой контакт. В случае с операцией по освобождению Иловайска грамотного планирования, считаю, не было.

- Еще один момент – фактор неожиданности. Мало кто ожидал, что Россия будет бить по нашим войскам, дислоцированным вдоль границы, прямой наводкой со своей территории. А затем массированно и практически открыто введет свои войска.

- Дело в том, что планы по блокированию украино-российской границы, разработанные изначально к тому времени, были нарушены. Изначально предполагался огневой контроль украинскими войсками территории вдоль границы – без непосредственного подведения войск к ней. Это исключало вероятность нанесения Россией удара. Разумеется, такая угроза была учтена. Но затем сменилось руководство Минобороны, планы пересмотрели, войска подвели к границе. Огневой контроль и контроль войсками – разные вещи. В первом случае у нас была зона, контролируемая нашей артиллерией, авиацией, но не войсками. Во втором – мы фактически подвели армию под удары россиян. Игнорировать фактор России при проведении такой операции – как минимум безграмотно.

- Насколько известно, попытки деблокировать окруженные войска предпринимались как минимум дважды. Но сил казалось недостаточно.

- Это тоже вопрос: как планировались эти операции? На мой взгляд, налицо была недооценка масштабов российского вторжения, недооценка ситуации. В оценку обстановки, которая должна предшествовать постановке задач, входит оценка сил противника и оценка своих сил. Принятие решения должно было базироваться на этом. Достаточно сказать, что мой товарищ – капитан 1 ранга Юрий Олефиренко – тогда командовал батальоном территориальной обороны "Рух опору", отправленным на деблокирование. Шли они туда на автобусах "Богдан". Около сотни человек имели задачу деблокировать двухтысячную окруженную украинскую группировку…

Естественно, без какого-либо прикрытия они были беззащитны перед артиллерией агрессора. Были погибшие, очень много раненых...

- Есть мнение, что украинским властям не стоило доверять Путину, пообещавшему "зеленый коридор"…

- А что, все еще есть мнение, что россиянам можно доверять? Простите, после Крыма, Славянска, всех этих "ДНР" и "ЛНР", после обстрелов через границу? У меня абсолютно нет иллюзий на этот счет. В Крыму сколько раз они давали слово офицера, адмирала? И хоть раз они это слово сдержали? На каком основании договариваться о зеленых коридорах? На каком основании стоит верить хотя бы одному слову россиян? Для меня лично оснований для этого нет. Поэтому вариант был один – выход с боем.

Но даже если исходить из того, что поверили, пошли по зеленому коридору… Здесь уже вопросы к тем, кто организовывал отход. Была ли проведена разведка? А разведка проводится при любых, повторяю, любых видах боевых действий. Если да, то почему не были выявлены заранее подготовленные позиции, с которых затем агрессор расстреливал наши колонны? А если были выявлены, почему не были предприняты меры?

Открываем устав и просто смотрим по пунктам, как организовывается марш. Подвижная и неподвижная застава. Противотанковый резерв. Головной отряд. Я говорю об организации марша, а не об организации колонны. Почему не был заблокирован танками российский укрепрайон? Танки на марше и танки на подготовленных позициях для прикрытия колонны от огня из российских укрепрайонов – разные вещи. Во втором случае они эти укрепрайоны просто смели бы. И такие действия предусматривает устав. Но он не был выполнен.

Никогда не забуду, что мне рассказывал со слезами на глазах худенький сержант, освобожденный из плена, которого мы вывозили из-под Иловайска. Он говорил: "Мы шли и видели глаза россиян. Они испугались, когда вся эта махина поперла. Двухтысячная армия – с танками, пушками, БМП… Почему мы не приняли бой? Мы бы их смели! Но потом они пришли в себя и начался ад".

Наиболее выразительно демонстрирует суть Иловайской трагедии инсталляция, установленная в прошлом году в Днепре:

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