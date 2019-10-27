Ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого – полиция

По словам Трояна, сейчас в Золотом-4 и Катериновке находится лишь группа волонтеров без оружия

Владимир Зеленский побывал в Золотом на Донбассе / Фото: Facebook

Добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт Национальной полиции Украины для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", – отметил Троян.

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Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя на своей странице в Facebook размещенное видео о поездке президента Зеленского в Золотое, указал, что оно показывает "полную картину, которая позволяет наконец понять все: как там на самом деле, как живут и что говорят люди, чего они боятся и чего они хотят".

"Кстати, оружие – которого вчера якобы "не было" – сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого. Может, хоть эта ситуация чему-то нас научит? Например, тому, что не надо бить тревогу о зраде, пока толком не разобрался в ситуации?", – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал полное видео о своей поездке на передовую.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился на Донбассе с добровольцами.На восток глава государства отправился сразу же после возвращения из Японии, где президент принял участие в интронизации императора Японии Нарухито.

В Золотом (населенный пункт в Луганской области, который посетил президент 26 октября. – Ред.) президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Некоторые разговоры, по словам президента, оказались эмоциональными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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