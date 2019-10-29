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Входила в агентурную сеть России: на Донбассе разоблачили информатора боевиков

29 октября, 10:49

Подозреваемая входит в агентурную сеть "Сапфир"

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили информатора террористической организации "ЛНР". Об этом пишет liga.net со ссылкой на в пресс-центр УСБУ в Луганской области.

По информации ведомства, контрразведчики и следователи СБУ установили, что жительница Лисичанска входила в подконтрольную Главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ агентурную сеть "Сапфир".

"Вместе с двумя сообщниками женщина собирала и передавала главарю одного из разведывательных подразделений "ЛНР" информацию о численности, дислокации и пути перемещения украинских военных, а также данные о размещении военно-инженерных сооружений на территории региона", - отметили в СБУ.

Также правоохранители задержали еще несколько агентов-информаторов. Во время обыска по месту жительства одного из них изъяли средства связи, сим-карты и флэшки.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосте "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Кроме того, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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Донбасс боевик информатор сапфир агентурная сеть

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