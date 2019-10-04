Вика из Макеевки: Мои родственники две недели прожили в подвале, приехали все в крови, с трясущимися руками

Раньше в городе чувствовалось, что есть какая-то перспектива, есть будущее, вспоминает девочка

/ Фото: fdu.org.ua

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Сайт "Сегодня" и Фонд Рината Ахметова продолжают знакомить читателя с историями детей, чью жизнь вооруженный конфликт на Донбассе навсегда разделил на "до" и "после". Героиня очередной публикации – 14-летняя Вика Грабовецкая из Макеевки. Девочка рассказывает, чего лишила война ее родных и близких.

"Не хватает мира, возможности увидеть родных. Не хватает свободной, мирной жизни. Раньше в нашем городе она бурлила, постоянно проходили какие-то мероприятия. Было много людей и праздников. Чувствовалось, что есть какая-то перспектива, есть будущее", – говорит Вика.

Она вспоминает, как раньше слово "война" казалось ей чем-то далеким, почти фантастическим.

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"А когда она приходит, то этого не передать словами. Мои родственники две недели прожили в подвале, приехали все в крови, с трясущимися руками. Я бы пожелала закончить все это, прийти к общему согласию. Чтобы задумались о людях, которые продолжают оставаться там и у них нет возможности начать жизнь заново", – делится эмоциями Вика.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и информационного портала segodnya.ua – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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