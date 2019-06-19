Виновных в крушении "Боинга" на Донбассе не будут экстрадировать
В Совместной следственной группе лишь просят Москву допросить четырех подозреваемых
Международная Совместная следственная группа (JIT), которая занимается установлением обстоятельств в виновных в авиакатастрофе пассажирского рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году, не станет настаивать на экстрадиции фигурантов дела из России.
Об этом на пресс-брифинге в нидерландском городе Ньювегейн заявил представитель JIT, объяснив такую позицию тем, что это запрещено Конституцией РФ.
В то же время, следователи обратились к России с просьбой допросить фигурантов дела.
Напомним, что сегодня в JIT назвали Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в крушении Boeing-777 и объявили начало уголовного преследования этих четырех подозреваемых.
Кроме того, как мы уже писали, ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.
Это Леонид Карченко ("Крот"), Эдуард Гилазев ("Рязань"), Олег Шарп ("Змей"), Сергей Поваляев ("Боцман"), Валерий Стельмах ("Наемник"), Игорь Украинец ("Минер") и Александр Семенов ("Саныч"), генерал-майор Сергей Дубинский, его заместитель, подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф").
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