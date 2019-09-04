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Витя Помников с Донбасса: Больше всего хочу вернуться домой

4 сентября, 12:41

Семья была вынуждена покинуть родной дом после того, как снаряд попал прямо к ним в окно

/ Фото: fdu.org.ua

11-летний Виктор Помников – родом из небольшого села Геевка в Луганской области. Семья жила хорошо, особенно по сельским меркам. Но все это осталось в прошлом.

"У нас был свой дом. Бассейн – мы его сами сделали. Огород, где много чего росло. Летний домик, в котором было много книг", – рассказывает Витя.

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Во время одного из особенно интенсивных обстрелов снаряд угодил прямо в окно дома, едва не убив дедушку. Здание превратилось в обугленные руины, а семья разделила участь многих переселенцев и покинула родные места. Но Витя знает, что когда-нибудь обязательно вернется.

"Мечтаю хорошо учиться. Сдать экзамены и пойти в институт. Потом заработать денег и купить такой же дом. Или восстановить наш. Хочу вернуться домой, и чтобы все вернулось на свои места", – делится сокровенными мыслями мальчик.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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