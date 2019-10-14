Визит Зеленского на передовую: появились новые подробности и фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, глава государства по собственной инициативе, без предоставления Министерства обороны, вручил государственные награды и часы пятерым бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток".

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Кроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизила, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки с портретом погибшего воина.

Мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 года за несколько сотен метров от позиций противника.

Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а о переговорах по Донбассу и разведении сил четко дал понять – никакой сдачи национальных интересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей должен перейти Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

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