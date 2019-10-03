Визы для жителей оккупированной части Донбасса: в ЕС сделали четкое заявление

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Жители оккупированной части Донбасса могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства сообщества на территории Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), которая направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей ДНР и ЛНР.

"В соответствии с визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств – членов ЕС на Украине, независимо от проездного документа, который у них есть", – говорится в заявлении ЕК.

Отметим, ЕК отправила странам-членам Евросоюза правила по обработке заявлений на получение европейских виз, поданных жителями оккупированной части Донбасса.

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"Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Документ подготовлен в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и просьбами государств-членов дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 апреля", – говорится в заявлении ЕК.

Ранее сообщалось, что российское Министерство внутренних дел решило повысить оклады сотрудникам миграционной службы Ростовской области, которые занимаются оформлением российского гражданства жителям Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов. Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта.

Стоит добавить, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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