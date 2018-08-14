Водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП в Донецкой области, арестовали

Сегодня, 15:23

В результате столкновения легковушек погибли три человека

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 30 суток для водителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Оpel Omega не убедился в безопасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездных карман, не уступил дорогу автомобилю Renault Megane, который двигался навстречу по равнозначной дороге.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 июля на трассе "Горловка-Бахмут" в Донецкой области столкнулись две легковушки. В ДТП погибли три человека, еще семь получили травмы.

Ранее сайт "Сегодня" писалпочему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
ДТП, суд, Донбасс, арест, донецкая область, погибшие, столкновение, мера пресечения, легковушки, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость "Водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП в Донецкой области, арестовали". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Житомирской области легковушка врезалась в дерево: пострадали семь человек

Сегодня, 14:49

Среди пострадавших – трое детей

Запад

В Тернопольской области столкнулись автомобили: погиб водитель, двое детей в больнице

Сегодня, 14:12

На трассе не разминулись автомобиль Renault Duster и Skoda Superb
Загрузка...

Днепр

В Днепре легковушка слетела с моста

Сегодня, 13:50

Водителя автомобиля с переломами госпитализировали в больницу

Евросоюз

Фото: Скриншот

В Лондоне автомобиль врезался в ограждение у здания парламента

Сегодня, 10:30

Водителя задержали, несколько пешеходов получили травмы
Загрузка...