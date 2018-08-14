Водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП в Донецкой области, арестовали

В Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 30 суток для водителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Оpel Omega не убедился в безопасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездных карман, не уступил дорогу автомобилю Renault Megane, который двигался навстречу по равнозначной дороге.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 июля на трассе "Горловка-Бахмут" в Донецкой области столкнулись две легковушки. В ДТП погибли три человека, еще семь получили травмы.

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