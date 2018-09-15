Военнослужащие задержали в Донецкой области дезертира

Сегодня, 16:16

Молодой человек находился в розыске полиции с 2015 года

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Военнослужащими одного из мобильных блокпостов вблизи населенного пункта Дмитровка был задержан гражданин, которого подозревают в том, что он самовольно покинул место несения службы.

Нацгвардейцы из состава ООС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106, в котором в качестве пассажира находился житель Макеевки (Донецкая область) 1993 года рождения.

Согласно поисковой базе данный гражданин находится в розыске Волновахского отдела полиции ГУНП Украины в Донецкой области с 2015 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.407 УКУ "Самовольное оставление воинской части или места службы".

Задержанный передан сотрудникам полиции.

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Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию.

Кроме того, военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе.
Донбасс, дезертир, военнослужащие

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Источник:

"Сегодня"

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