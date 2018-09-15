Военнослужащие задержали в Донецкой области дезертира

Молодой человек находился в розыске полиции с 2015 года

Военнослужащими одного из мобильных блокпостов вблизи населенного пункта Дмитровка был задержан гражданин, которого подозревают в том, что он самовольно покинул место несения службы.

Нацгвардейцы из состава ООС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106, в котором в качестве пассажира находился житель Макеевки (Донецкая область) 1993 года рождения.

Согласно поисковой базе данный гражданин находится в розыске Волновахского отдела полиции ГУНП Украины в Донецкой области с 2015 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.407 УКУ "Самовольное оставление воинской части или места службы".

Задержанный передан сотрудникам полиции.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию.

Кроме того, военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе.



