ВСУ покинули некоторые позиции после атаки боевиков – депутат

В ходе закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о том, что в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции после атаки боевиков. Об этом сообщил первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность").

"Мы можем говорить о перечне вопросов, которые были заданы членами комитета. Во-первых, это принципиальный вопрос, оставления или не оставления позиций. Около 7 раз этот вопрос задавался господину-полковнику и господин-полковник публично подтвердил, что действительно позиции были оставлены… Оставлены и не возвращены", - сказал Забродский 19 февраля после заседания комитета.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

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/ Фото: Сегодня В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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