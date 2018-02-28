Военные нанесли серьезный урон боевикам на Донбассе

В период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, по данным ИС, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".

"Оккупационное командование опасается активных действий ВСУ в районе Славяносербского выступа. В районе Смелого, поселка Долгое и южной части Славяносербска отмечается наличие достаточно серьезного усиления живой силой и бронетехникой оккупантов", – отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.

Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.