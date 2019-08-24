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Военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя на День Независимости

24 августа, 19:46

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

/ Фото: Getty Images

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия:

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  • вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

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Фото: Facebook "Европейской солидарности"

Напомним, 22 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих ООС получили ранения.

Также сообщалось, что 21 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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