Военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя в День святого Валентина

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В пятницу, 14 февраля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

неподалеку от Красногоровки – с миномета 120 мм противник выпустил 12 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – с 82-мм миномета – 8 мин, а также из гранатометов различных систем;

в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

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дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм – 7 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

три раза неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 82-мм миномету- 14 мин;

рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 120 мм – 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцевого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала текущих суток боевики обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.

Как известно, Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков.

Также новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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