Военные рассказали, как боевики себя вели в первый день весны
В результате обстрелов боевиков один украинский военный был ранен
В пятницу, 1 марта, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиций наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил:
- из минометов 120-го калибра – вблизи поселка Новолуганское;
- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Новотошковское;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта ШУМЫ.
В результате обстрелов один украинский военный был ранен.
"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, один оккупант получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены. Также вчера сбит один БПЛА противника", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
Также на днях сообщалось, что Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику. На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.
В то же время командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы, а также в ход пустили и противотанковые ракетные комплексы.
Про обстрелы на передовой и о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете "Сегодня".
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