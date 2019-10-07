Военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого

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Большинство жителей Золотого Луганской области – за разведение войск. Но кое-кто все же опасается этого.

"Сегодня" пообщались с местными жителями. Чего именно они боятся? И когда украинские военные перейдут на новые позиции?

С утра в центре Золотого четыре шумно.

"Если бы по нам стреляли – мы бы уже были все побитые", – говорит одна из местных жительниц.

Некоторые боятся, что после отвода войск боевики усилят обстрелы.

"Тут ничего не останется, здесь внизу шахты и все провалится! Говорят, нас будут вывозит – куда? Куда нас вывозить? У меня трое детей!", – говорит одна женщина.

Но большинство из тех, кто собрался в центре Золотого, все же вроде за разведение.

"Вы возражаете?", – спрашивают у людей представители власти. "Нет!", – отвечают местные жители. "Разводим?" "Да!" "А почему мне говорят, что все против?", – спрашивает министр обороны Андрей Загороднюк.

"Кто то должен сделать шаг назад! Первый шаг – а потом дело пойдет!", – говорит один из местных жителей.

Впрочем, несколько неожиданно для журналистов и местных жителей военные заявляют: в Золотом-4 разведения не планировалось и не планируется. Войска будут выведены только из части села Екатериновка.

"Участок называется – "в районе Золотого". Ни с Золотого-1, 2, 3, и 4, которые мы контролируем, подразделения Вооруженных Сил выходить не будут", – говорит заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь.

Министр обороны, начальник генштаба и заместитель министра внутренних дел сегодня специально приехали в Золотое пообщаться с людьми. И прямо во время встречи боевики обстреляли окрестности города с автоматического гранатомета.

"Это очередная попытка спровоцировать этот процесс, для того, чтобы он не состоялся. Но он состоится, никуда не денется!" – говорит министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам министра обороны, никаких рисков для местных жителей разведение не несет. Наоборот: обещают решить болезненные проблемы жителей.

"Это проблемы со "скорой" – и мы сюда заводим постоянную скорую, это проблемы с координацией – и мы назначаем координационный центр небольшой", – расскзал министр обороны Андрей Загороднюк.

После отвода военных город будет защищать полиция. Уже сейчас количество патрульных на улицах – один к десяти.

"У нас работает группа быстрого реагирования в Родине, группа быстрого реагирования в городе, две группы СОГ, это следственно-оперативные группы, а также еще две группы патруля", – рассказывает заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Разведение, которое планировалось на сегодня, сорвано. Теперь оно произойдет не раньше, чем через семь суток. Но при условии, что в зоне отвода не будет ни одного обстрела. Риск, что боевики попытаются нарушить условия, есть, говорят военные. Но в таком случае они готовы быстро вернуться на свои позиции.

"Это никак не говорит о том, что на территории этого участка, где будут разведены войска, не будут выполнять свои обязанности власти органы местного самоуправления, Национальная полиция, Служба безопасности и все те, кто должны обеспечивать нормальную жизнедеятельность нашего населения", – говорит начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

Чиновники и военные убеждают: даже несмотря на вывод войск, расположенные рядом населенные пункты все равно останутся под контролем Украины. А для тех, кто боится, готовы даже устроить экскурсию в Станицу Луганскую – чтобы люди на месте убедились, что разведение – это не страшно.

Как известно, 7 октября должен был стартовать второй этап разведения войск вблизи Петровского и Золотого, что в Луганской области, однако процесс сорван из-за обстрела боевиками позиций украинской армии в этом районе.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Спикер парламента Дмитрий Разумков обещал, что вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия. В то же время в ходе визита в прифронтовую зону замначальника Нацполиции Вадим Троян заявил, что уже увеличивается количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах в процессе разведения сил. Подробнее смотрите на видео:

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