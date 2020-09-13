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Военные рассказали о ситуации на Донбассе после "нормандских переговоров"

13 сентября, 08:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После недавней эскалации на фронте, ситуация стабилизировалась

На Донбассе продолжают соблюдать режим тишины. За прошедшие сутки на всех участках фронта обстрелов со стороны противника зафиксировано не было и украинские военные вместе со спасателями боролись с другой бедой – пожарами.

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Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

В ООС отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля.

Также военные сообщают, что и с начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня не нарушался. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи.

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А тем временем свои задачи выполняют на Донбассе и другие составляющие сил обороны Объединенных сил. Так, подразделения ГСЧС совместно с военнослужащими Вооруженных сил ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Екатериновка, что в Луганской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения со стороны боевиков. Стало известно, что оккупанты подтянули тяжелую технику к линии разграничения. Вооружения были размещены с нарушением линии отвода.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ООС

Источник: Сегодня

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