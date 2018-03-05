Военные рассказали, почему боевики сорвали перемирие на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) связывает провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков с попытками спровоцировать огонь в ответ и снять с себя ответственность за нарушение всеобъемлющего перемирия. Об этом в комментарии телеканалу 112 сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК в Роман Юрчило.

"Подчеркиваю, что подразделения Вооруженных сил Украины на всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО четко придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение решение руководства ВС Украины относительно запрета использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:00 5 марта", – объяснил Юрчило.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила, что боевики сорвали разведение сил на Донбассе.

"Сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня. НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", – добавили в СЦКК.