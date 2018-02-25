Военные вновь понесли потери на Донбассе – штаб АТО

С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ

В зоне проведения АТО с начала сегодняшних суток зафиксировано пять вражеских обстрелов. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В общем, с начала суток, зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", – говорится в сообщении.

Отмечено, что сегодня на линии соприкосновения не наблюдалось полного прекращения огня: боевики продолжили нарушать режим тишины.

В частности, на Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям украинских защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.

А на Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия – по защитникам шахты Бутовка.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

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