Военные захватили в плен боевика на Донбассе: появились подробности

Сегодня, 08:32

Инцидент произошел на Луганском направлении

Фото: AFP
Фото: AFP

Военнослужащие отдельной механизированной бригады на Луганском направлении пресекли попытку проникновения боевика на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Штаб АТО.

"После не самого прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74 и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сейчас боевика передали в компетентные органы", – рассказали в Штабе.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию. 

Задержанным оказался уроженец Белгородской области Николай Покусаев. Как сообщает сайт "Миротворец", мужчина участвовал в боевых действиях против ВСУ.

"Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований", – рассказали украинские военные.

Также в сети появилась история пленения россиянина, которую рассказал известный украинский журналист.
Донбасс, военные, плен, боевик
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"Сегодня"

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