Военные на Донбассе получили спецполномочия: появились подробности

Сегодня, 17:50

В зонах безопасности действует особый порядок, который дает специальные полномочия органам сектора безопасности и обороны и прочим государственным органам

Военные на Донбассе. Архивное фото
Военные на Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие и правоохранители на Донбассе в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, смогут входить в жилые помещения граждан и, по согласию владельцев, использовать их транспортные средства для обеспечения национальной безопасности и отпора вооруженной агрессии РФ.

Соответствующие нормы содержатся в законе об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, который был опубликован в пятницу и вступает в силу в субботу.

Закон предусматривает, что в зонах безопасности действует особый порядок, который дает специальные полномочия органам сектора безопасности и обороны и прочим государственным органам.

Согласно ст.12 закона, военнослужащие, правоохранители и другие лица, привлеченные к мероприятиям по отпору российской агрессии, в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, могут проникать в жилые и другие помещения, которые принадлежат гражданам, на территорию предприятий и в учреждения, проверять транспортные средства.

Кроме того, они могут использовать со служебной целью средства связи и транспортные средства (ТС) граждан по их согласию, а также транспортные средства, принадлежащие предприятиям и организациям, за исключением дипломатических ТС.

Они также будут иметь полномочия временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на дорогах, не допускать их на определенные участки и объекты.

Военнослужащие и правоохранители смогут досматривать граждан, их вещи и ТС, проверять документы, удостоверяющие личность, в случае их отсутствия – задерживать для установления личности.

Кроме того, они смогут применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства в отношении граждан при попытке их несанкционированного проникновения в район осуществления мероприятий по отпору агрессии РФ, а также в отношении граждан, которые препятствуют выполнению таких мероприятий.

Пределы зон безопасности, прилегающих к району боевых действий, будет определять начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины по представлению командующего объединенными силами.

Вместе с тем закон устанавливает, что какие-либо документы, выданные в связи с незаконной деятельностью вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ не действительны. Исключением являются документы, которые подтверждают факт рождения или смерти человека на временно оккупированных территориях. Такие документы будут прилагать к заявлениям о государственной регистрации рождения или смерти.

Как сообщалось, 23 февраля "Голос Украины" опубликовал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".
Украина, Донбасс, деоккупация, реинтеграция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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