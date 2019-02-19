Военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину

Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры

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Военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad2/b23/5c6ad2b236234.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad2/b23/5c6ad2b236234.jpg 2019-02-19T05:05:00+02:00 Донбасс Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры

Российско-оккупационное командование распорядилось отбирать телефоны и боевиков, если они будут ими пользоваться на территории воинских частей или во время несения службы. Россия пытается скрыть свои присутствие на востоке Украины и совершаемые преступления. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты активизировали меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе.

"В то же время в "1 и 2 АК ВС РФ" отмечено работу комиссий "службы защиты государственной тайны". По результатам проверки командирами военных частей российских оккупационных войск доведены приказы высшего командования о запрете пользования на территории воинских частей и во время несения службы любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в т.н. "органов государственной безопасности" оккупантов", – говорится в сообщении.

Также мы писали, что Генштаб РФ принял меры против разворовывания боевиками российского оружия на Донбассе. Оккупанты также увольняют российских наемников, которые отказались сдать перед поездкой на Донбасс паспорта РФ.

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