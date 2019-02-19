Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину

Сегодня, 05:05

Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры

Фото: Сегодня
Военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad2/b23/5c6ad2b236234.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad2/b23/5c6ad2b236234.jpg Донбасс Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры

Российско-оккупационное командование распорядилось отбирать телефоны и боевиков, если они будут ими пользоваться на территории воинских частей или во время несения службы. Россия пытается скрыть свои присутствие на востоке Украины и совершаемые преступления. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты активизировали меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу российских оккупационных войск доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, которые имеют какое-либо отношение к военной службе.

"В то же время в "1 и 2 АК ВС РФ" отмечено работу комиссий "службы защиты государственной тайны". По результатам проверки командирами военных частей российских оккупационных войск доведены приказы высшего командования о запрете пользования на территории воинских частей и во время несения службы любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства должны быть изъяты или уничтожены, а их владельцы будут направлены в т.н. "органов государственной безопасности" оккупантов", – говорится в сообщении.

Также мы писали, что Генштаб РФ принял меры против разворовывания боевиками российского оружия на Донбассе. Оккупанты также увольняют российских наемников, которые отказались сдать перед поездкой на Донбасс паспорта РФ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, телефоны, разведка, боевики, российские военные

Вы сейчас просматриваете новость " Военным РФ на Донбассе запретили телефоны: в разведке назвали причину". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия внедряет в "Л/ДНР" своих людей: в разведке назвали причину

13 февраля, 14:31

Оккупанты перебрасывают боевикам технику, вооружение и боеприпасы, а те используют ее не всегда по назначению

На Донбассе диверсионная группа РФ подорвалась на своих же минах

12 февраля, 13:23

Оккупанты снова завезли на оккупированные территории запрещенные боеприпасы

Обманом заманивают жителей ОРДЛО в войска: разведка сообщила о хитрости боевиков

12 февраля, 05:15

Оккупанты пытаются создать положительный имидж для представителей "русского мира", а люди не хотят за них воевать

Ищут слабые места в обороне ВСУ: боевики пустили в ход ДРГ со снайперами

9 февраля, 05:15

На передовой враг снова сменил тактику действий, и теперь появилась скрытая опасность для ВСУ

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Путин решил удаленно раздавать паспорта украинцам

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

Идеальный вес женщины (таблица)

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка