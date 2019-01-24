Воевал против ВСУ на Светлодарской дуге: на Донбассе боевику дали 10 лет тюрьмы

«Воин ЛНР» обвинен в участии в террористической организации и незаконном владении оружием

Фото: Facebook

Воевал против ВСУ на Светлодарской дуге: на Донбассе боевику дали 10 лет тюрьмы //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/969/8a6/5c49698a6c62f.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/969/8a6/5c49698a6c62f.jpg 2019-01-24T09:31:41+02:00 Донбасс «Воин ЛНР» обвинен в участии в террористической организации и незаконном владении оружием

Константиновский городской суд Донецкой области приговорил боевика т.н. "ЛНР" к 10 годам тюрьмы, который воевал против украинской армии с 2016 года в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

У уроженца Енакиево также конфискуют все имущество. Он признан виновным по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов) УК Украины.

"В октябре 2016 человек, осознавая, что он будет участвовать в боевых действиях против ВС Украины, подписал контракт и присоединился к незаконным вооруженным формированиям, а именно 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "Народной милиции 2-го армейского корпуса ЛНР" (в / ч 08807). Находясь в составе бандформирования, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарск дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года и был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему", – сообщили в ООС.

Напомним, в декабре в Винницкой области вынесли приговор информаторам боевиков "ДНР". Как выяснилось, мужчины собирали данные о позициях, дислокациях, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ, принимавших участие в проведении антитеррористической операции.

Ранее в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов. За год военная контрразведка СБУ выявила 152 боевика.

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