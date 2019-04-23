Воевал против ВСУ с 2014 года: на Донбассе боевик получил 8 лет тюрьмы

Предатель Украины был ПТУРщиком в "войске ДНР" , а затем перешел в ряды армии РФ и стал пулеметчиком

Фото: Facebook

На Донбассе боевику дали тюремный срок за участие в войне против украинской армии. Гражданин Горловки (Донецкая область) сначала вступил в ряды бандформирований т.н. "ДНР", а затем успел повоевать и в российской армии, за что получил восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Предатель Украины был задержан украинскими военными в декабре прошлого года в результате одного из боев на передовой, после чего передали в СБУ.

Сотрудники контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель города Горловка Донецкой области, поддавшись российской пропаганде, добровольно поступил на службу к незаконным вооруженным формированиям "ДНР".

"В дальнейшем, будучи оператором ПТУР (противотанковый ракетный комплекс – ред.) в составе 3-й бригады "народной милиции "Беркут", он принимал активное участие в боевых действиях на стороне российских оккупантов против сил Антитеррористической операции. В частности, в составе этого подразделения захватывал город Дебальцево, в дальнейшем нес службу на блокпостах "Калиновка – Совхоз Горловский", "Кондратьевский террикон" и "Зайцево, остановка", – сообщили в ООС.

В октябре 2016-го боевик получил ранение и был комиссован, а летом 2018-го перешел в одно из подразделений вооруженных формирований Российской Федерации пулеметчиком, и неоднократно принимал участие в обстрелах позиций ВСУ.

"После задержания преступник были переданы сотрудникам военной контрразведки из состава Объединенных сил, которые обеспечили документирования его противоправной деятельности. На днях Славянский городской суд Донецкой области признал гражданина П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и принял решение приговорить его к восьми годам лишения свободы", – говорится в сообщении военных.

Напомним, в декабре прошлого года в Винницкой области вынесли приговор информаторам боевиков "ДНР". Как выяснилось, мужчины собирали данные о позициях, дислокациях, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ, принимавших участие в проведении антитеррористической операции.

Ранее в СБУ называли количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов. За год военная контрразведка СБУ выявила 152 боевика.

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