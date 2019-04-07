Воевал в Приднестровье, Югославии и на Донбассе: "бригаду-200" пополнил наемник из РФ
Боевик из Москвы состоял в "казачьем войске" и был там в ранге полковника
Скончался российский наемник, который прошел не одну горячую точку, в том числе воевал на Донбассе против украинской армии. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе наемники и местные боевики) россиянин пополнил 3 апреля.
"Осипов Игорь из Москвы. Воевал в Приднестровье, Югославии, принимал активное участие в событиях на Донбассе. Болезнь", – написал "Штирлиц".
Как пишут в сепаратистских пабликах в сети, в течение 2018-2019 годов боевик перенес множество серьезных операций, но какие именно и что с ним было – не сообщается.
Отмечается, что с 1990-х годов Осипов состоял в "казачьем войске" и был там в ранге полковника.
Как мы уже сегодня писали, "Штирлиц" показал фото еще одного уничтоженного на Донбассе наемника из России. На этот раз постарался украинский снайпер, который отправил "Танкиста" на "службу" в "бригаду-200".
Ранее Анатолий Штефан уже дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
Смотрите также видео, как бойцы ВСУ уничтожили "Урал" боевиков с боеприпасами, а также враг понес потери двумя убитыми.
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