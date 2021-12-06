Воевал в "Сомали". Разведчики СБУ задержали боевика "ДНР"

Боевиком оказался местный житель, присоединившийся к вооруженным формированиям ОРДО в декабре 2018 года

Разведчики задержали боевика ОРДО / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрразведчики СБУ в Донецкой области сообщили о задержании боевика незаконной вооруженной группировки "Сомали".

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Реклама

Подробности

По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ "ДНР", оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (ког. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.

Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия.

В ходе обысков по месту его нахождения обнаружили:

Реклама

"военный билет ДНР";

средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанный предоставил обличительные показания относительно кадровых военных ВС РФ, находящихся на должностях советников и руководящих боевиками ОРДО.

Реклама

Каким будет наказание

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

Украинская сторона сообщила, что:

предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;

это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее мы писали: