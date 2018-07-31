Воевали на Донбассе, но погибли в Сирии: офицер ВСУ показал фото убитых боевиков

Российское командование отправило наемников с Донбасса на утилизацию в Сирию

Трое российских наемников, которые принимали участие в войне на Донбассе, были уничтожены в Сирии, где Россия также участвует в военном конфликте. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, т.н. "бригада 200" (уничтоженные боевики и российские военные) регулярно продолжает пополняться.

"Славная бригада пополнилась очередным дембелем (убитым – ред.). Колдунов Сергей из Красноярска. Воевал на Донбассе, позже поехал в Сирию, где был демобилизован братским, дружественным сирийским народом", – написал "Штирлиц".

Кроме того, были уничтожены в Сирии, воевавшие на Донбассе, Побережный Петр "Умка" из города Брянка Луганской области и Геворг Грачян из Армении.

Клдунов Сергей

Побережный Петр

Геворг Грачян

Также недавно "Штирлиц" сообщал, что в "ЛНР" умер "народный мэр", а боевик подорвал себя гранатой. По его словам, один выступал за оккупацию Украины Россией и референдум, а другой активно воевал против украинцев.

На днях врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", писал о потерях боевиков на Донбассе, что они удивили даже местных медиков в одной из больниц т.н. "ЛНР".