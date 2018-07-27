"Воины Л/ДНР" берите пример с Дэнчика": офицер ВСУ показал уничтоженного боевика

В последнее время украинским военным даже не приходится стрелять – враг самоликвидируется

Один из боевиков т.н. "Л/ДНР" облегчил задачу украинской армии и сам подорвался на гранате. Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, "бригада 200" (уничтоженные на Донбассе боевики) пополнилась очередным "дембелем" 25 июля.

"Сысоев Денис из Ровеньков подорвался на гранате во дворе своего дома. Красава! Воины дырляндии берите пример с Дэнчика", – написал "Штирлиц".

Недавно "Штирлиц" сообщал, что в "ЛНР" умер "народный мэр", а боевик подорвал себя гранатой. По его словам, один выступал за оккупацию Украины Россией и референдум, а другой активно воевал против украинцев.

Также он писал о том, какой хаос твориться на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Стало известно, что боевики убивают своих же, а танкисты и вовсе сгорели живьем.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это.