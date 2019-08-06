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Волкер "крайне разочарован" гибелью на Донбассе украинских морпехов

Сегодня, 19:33

Спецпредставитель США осудил Россию за сорванное перемирие

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Волкер "крайне разочарован" гибелью на Донбассе украинских морпехов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80 Донбасс Спецпредставитель США осудил Россию за сорванное перемирие

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осудил Россию за сорванное перемирие на Донбассе, где в результате обстрела позиций ВСУ под Павлополем погибли четыре украинских военнослужащих.

"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты Вооруженными силами РФ, и в особенности когда новый украинский президент делает шаги ради мира", – написал спецпредставитель Белого дома на своей странице в Twitter.

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Фото: rawpixel.com / Freepik

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также осудил атаку под Павлополем, заявив, что этот инцидент "направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом". С этой целью он призвал Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно скорее собраться для переговоров в "нормандском формате".

Как сообщил секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк, жертвами обстрела стали бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В этот момент боевики нанесли по ним удар из ручного противотанкового гранатомета.

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Донбасс перемирие на востоке Павлополь война на донбассе Волкер

Источник: Сегодня

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