Волкер "крайне разочарован" гибелью на Донбассе украинских морпехов

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осудил Россию за сорванное перемирие на Донбассе, где в результате обстрела позиций ВСУ под Павлополем погибли четыре украинских военнослужащих.
"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты Вооруженными силами РФ, и в особенности когда новый украинский президент делает шаги ради мира", – написал спецпредставитель Белого дома на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также осудил атаку под Павлополем, заявив, что этот инцидент "направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом". С этой целью он призвал Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно скорее собраться для переговоров в "нормандском формате".
Как сообщил секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк, жертвами обстрела стали бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В этот момент боевики нанесли по ним удар из ручного противотанкового гранатомета.
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