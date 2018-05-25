Волкер: Миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на Донбассе.

Об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.

"Я думаю, что самое важное сообщение для Путина – что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений. И это все в руках России. Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизнь", – сказал Волкер.

Он сказал, что решение об изменении поведения России зависит от Путина.

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"И это важно для президента Путина тоже. Если он хочет восстановить прочные отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, введенных из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт", – заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки размещения миротворческих сил ООН под эгидой ООН. "И если президент Путин серьезно согласится на такую силу, не просто на защиту наблюдателей на линии разграничения, но на настоящую миротворческую силу – я думаю, что мы сможем увидеть определенный значительный прогресс. Я думаю, что это главное сообщение для президента Путина", – подчеркнул Волкер.

При этом он сказал, что не располагает никакой официальной информацией от Кремля о том, остается ли на посту представителя России по переговорам относительно Украины помощник президента России Владислав Сурков.

"Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их. Я думаю, это является лучшим ожиданием, которое есть. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранять каналы и диалог открытым. Мы хотим это урегулировать ", – сказал Волкер.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.