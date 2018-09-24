Волкер назвал страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее объяснил, без чего невозможно урегулирование конфликта на Донбассе, назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии.

"Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", – отметил он в интервью "Эхо Москвы".

При этом, дипломат подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН.

"То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности", – подчеркнул Волкер.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.