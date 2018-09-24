Волкер назвал страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс

Сегодня, 23:24

В миротворческую миссию ООН на Донбассе могли бы войти военнослужащие Швеции, Финляндии, Австрии, Беларуси, Сербии и Турции

 

Миротворцы. Фото: архив
Миротворцы. Фото: архив

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее объяснил, без чего невозможно урегулирование конфликта на Донбассе,  назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии.

"Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", – отметил он в интервью "Эхо Москвы".

При этом, дипломат подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН.

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"То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности", – подчеркнул Волкер.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
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