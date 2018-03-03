Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс

По словам американского дипломата, это должны быть страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве и не являющиеся членами НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не обсуждали вероятные страны, чьи военные могут сформировать состав миротворческой миссии Организации Объединенных Наций для развертывания на востоке Украины, включая неконтролируемый правительством Украины участок российско-украинской границы.

Об этом американский дипломат сообщил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, которая транслировалась на сайте учреждения.

"Что касается возможного применения сил НАТО, у нас не было какого-либо серьезного разговора с Россией о странах, которые будут формировать миротворческую силу", – заявил Волкер.

При этом он высказал предположение, что "этот перечень стран не может включать Россию и Украину".

"Я думаю, что Россия будет настаивать на невключении США. Но мы не говорили о других странах. И я думаю, что вероятно будет определенный интерес с российской стороны относительно привлечения одной или двух стран из ОДКБ, как Казахстан, например, которая не ставится под сомнение, но потом, я думаю, также открываются двери для других, среди которых должны быть некоторые страны НАТО, которые будут приемлемыми для России", – отметил Волкер.

"И обязательно это страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве, и не являющиеся членами НАТО, такие как Швеция или Финляндия", – сказал дипломат.

Он считает, что эти две скандинавские страны могут потенциально обеспечить войсками миротворческую миссию, если развертывание этой силы будет согласовано.

Вместе с том, как отметил Волкер, Россия должна объяснить собственные идеи относительно того, как будет осуществлена организация формирования миротворческой миссии.

При этом спецпредставитель США заявил, что нельзя допускать ситуации, чтобы каждый следующий шаг после решения о развертывании миссии требовал новых переговоров. Волкер объяснил, что должно быть одно решение относительно всех стадий развертывания миротворческой миссии, пока она не займет всю территорию Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы, для полного выполнения своего мандата.

В свою очередь эксперт по вопросам ООН Ричард Говен, являющийся автором доклада "Может ли Организация Объединенных Наций объединить Украину", в котором было предложено разместить на востоке Украины миротворческую миссию в количестве 20 тыс. человек из представителей стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тыс. гражданских, сказал, что миротворческая миссия для Донбасса "потребует крепкого ядра стран, которые смогут обеспечить командование и контроль, а также лидерство в осуществлении решительных действий".

"И я считаю, что странами-кандидатами, которые заслуживают доверия для этой роли, являются скандинавские страны", – подчеркнул Говен и особо акцентировал внимание на Швеции и Финляндии.

При этом, по его убеждению, это будет сложный процесс переговоров, если основой миссии станут скандинавские страны и вокруг них будет строиться миротворческая миссия. По его убеждению, в нее могут войти некоторые страны ОДКБ, но для баланса необходимо включить некоторые страны НАТО.

"Не Францию, не Соединенное Королевство, но вероятно Грецию, вы можете представить Болгарию, еще упоминалась Португалия, вероятно из-за того, что нынешний генеральный секретарь ООН португалец. И эти страны могут предоставить как войска, так и полицейских", – сказал Говен.

При этом эксперт считает, что это во многом будет зависеть от России, если она согласится на такую миссию. По его словам, будет нелегко собрать даже 20 тыс. войск для этой миссии.

"Потому что мы должны предположить, что Россия не одобрит большинство основных стран НАТО", – сказал Говен.

Также он назвал Монголию и выразил убеждение, что страны Латинской Америки могут направить войска в миротворческую миссию для Донбасса.

"Но начало миротворческой силы всегда является болезненным процессом в плане равновесия и компромисса", – добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не против, если Донбасс перейдет под международный контроль с помощью миротворцев, если Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не намерен вести переговоры с боевиками. По его словам, именно такого развития событий – переговоров с боевиками – хочет Россия, чтобы показать, что в Украине гражданская война и российская сторона здесь не при чем.