Волкер озвучил единственную причину военного конфликта на Донбассе

Волкер заявил, что на Донбассе нет причин для боевых действий, кроме российских войск

Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, который ранее выдвинул требование России, убежден, что на Донбассе нет внутреннего конфликта.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", – считает он.

Отвечая на вопрос, есть ли реальный шанс покончить с войной в нынешних обстоятельствах, Волкер сказал: "Думаю, да, если президент Путин захочет. Считаю, что решение за Россией".

"Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом", – считает спецпредставитель США.

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Говоря об эффективности санкций против России из-за агрессии на Востоке Украины, Волкер констатировал, что за 4 года санкций Россия так и не покинула Украину, однако она не продвинулась дальше и "не получает никаких новых дивидендов из сложившейся ситуации".

"Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны, будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада. Давайте уже решим этот вопрос, который ничего хорошего никому не приносит и никуда не движется. Надо просто все закончить", – сказал он.

Ранее сообщалось, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.

Ранее Волкер рассказал, как Россия может приблизить к себе Украину.

Кроме того, Волкер рассказал о требованиях США на встрече с Сурковым. В своих предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе специальный представитель США по Украине Курт Волкер настаивал на отсутствии россиян среди миротворцев, а также на доступе членов миссии к украинско-российской границе.

Также Волкер добавил, что американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины, причем "голубые каски" должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.