Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Ранее сообщалось, что Волкер завтра, 15 мая, поедет на Донбасс, где примет участие в пресс-конференции в Славянске, на которой будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для Донбасса.

Как сообщалось, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники сказала, что Волкеру расширили полномочия по Украине и продлили мандат. Теперь у него будет больше вариантов для урегулирования конфликта на Донбассе.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, зачем Волкер едет на Донбасс. По его мнению, американский дипломат готовится к встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.