Волкер прибыл на Донбасс
Спецпредставитель США Волкер прибыл на Донбасс
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.
Об этом сообщает Голос Америки.
Ранее сообщалось, что Волкер завтра, 15 мая, поедет на Донбасс, где примет участие в пресс-конференции в Славянске, на которой будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для Донбасса.
Как сообщалось, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники сказала, что Волкеру расширили полномочия по Украине и продлили мандат. Теперь у него будет больше вариантов для урегулирования конфликта на Донбассе.
В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, зачем Волкер едет на Донбасс. По его мнению, американский дипломат готовится к встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
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