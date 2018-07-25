Волкер: Украине стоит продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Сегодня, 03:45

По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона

фото GETTY
фото GETTY

Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

Такое мнение высказал специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. В свою очередь Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", – заявляет Волкер.

По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

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"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", – добавляет спецпредставитель США.

Впрочем, он считает, что больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановлении действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут , что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит", – уверен Волкер.

Ранее Волкер заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
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