Волкер в ближайшее время посетит Украину

Сегодня, 14:14

Дата визита пока не определена

Курт Волкер. Фото: архив
Курт Волкер. Фото: архив

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен в ближайшее время посетить Украину, заявил он в субботу в ходе Брюссельского форума. Об этом сообщил УНИАН.

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток"- сказал Волкер.

В тоже время, по словам Волкера, дата визита пока не определена.

Как сообщалось, специальный представитель заявил, что Москва хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство, но молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно и воспринимает ее как агрессора и оккупанта.По мнению Волкера, если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Однако,незаконные вооруженные формирования на Донбассе проигнорировали начало режима прекращения огняроссийско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям.
Донбасс, визит, Курт Волкер

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Источник:

УНИАН

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