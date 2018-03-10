Волкер в ближайшее время посетит Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен в ближайшее время посетить Украину, заявил он в субботу в ходе Брюссельского форума. Об этом сообщил УНИАН.

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток"- сказал Волкер.

В тоже время, по словам Волкера, дата визита пока не определена.

Как сообщалось, специальный представитель заявил, что Москва хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство, но молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно и воспринимает ее как агрессора и оккупанта.По мнению Волкера, если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Однако,незаконные вооруженные формирования на Донбассе проигнорировали начало режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям.