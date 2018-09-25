Волкер заявил о необходимости создания временной администрации на Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что такая администрация должна представлять собой переходный механизм на период выполнения Минских соглашений
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, который ранее рассказал о будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил о необходимости создания временной администрации на Донбассе, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений в случае введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.
Об этом спецпредставитель Госдепартамента США сказал в интервью радио "Эхо Москвы".
Спецпредставитель США сказал, что если будет принято решение о введении миротворческий сил ООН на Донбасс, также понадобится создать временную администрацию на период вывода российских войск и выполнения Украиной всех пунктов Минских соглашений. Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого оружия, выборах, принятии особого порядка местного самоуправления, амнистии, и только после этого – о переходе границы под контроль Украины.
"Временная администрация необходима, потому что будет период от момента вывода российских войск до момента, когда Украина реализует все этапы Минских соглашений, которые ей необходимо реализовать, и будет восстановлен украинский контроль над этой территорией. Так что в течение этого периода нужна какая-то структура. Она необходима. Просто её не следует раздувать", – заявил Волкер.
Дипломат добавил, что целью этой структуры будет "обеспечение выполнения Минских соглашений, в которых, в частности, говорится, что эта территория переходит под украинский контроль, и Украина вновь обретает контроль над международной границей".
"Если вы помните, в Боснии в течение примерно 20 лет существовал Аппарат Верховного представителя – массивная администрация, контролировавшая все, и наш опыт показывает, что, когда создаются огромные структуры, они начинают жить собственной жизнью, и их бывает трудно расформировать. Это противоречило бы цели обеспечения выполнения Минских соглашений в полном объеме. Так что нужна временная администрация. Она должна быть лёгкой и представлять собой переходный механизм", – отметил спецпредставитель США.
"Это будет офис Верховного представителя ООН, который подчиняется Генеральному секретарю ООН. Вероятно, это будет совместная структура с ОБСЕ, и у них есть свои механизмы по наращиванию потенциала в этой сфере", – пояснил он.
Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.
В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.
Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
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