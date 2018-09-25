Волкер заявил о необходимости создания временной администрации на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, который ранее рассказал о будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил о необходимости создания временной администрации на Донбассе, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений в случае введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США сказал в интервью радио "Эхо Москвы".

Спецпредставитель США сказал, что если будет принято решение о введении миротворческий сил ООН на Донбасс, также понадобится создать временную администрацию на период вывода российских войск и выполнения Украиной всех пунктов Минских соглашений. Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого оружия, выборах, принятии особого порядка местного самоуправления, амнистии, и только после этого – о переходе границы под контроль Украины.

"Временная администрация необходима, потому что будет период от момента вывода российских войск до момента, когда Украина реализует все этапы Минских соглашений, которые ей необходимо реализовать, и будет восстановлен украинский контроль над этой территорией. Так что в течение этого периода нужна какая-то структура. Она необходима. Просто её не следует раздувать", – заявил Волкер.

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Дипломат добавил, что целью этой структуры будет "обеспечение выполнения Минских соглашений, в которых, в частности, говорится, что эта территория переходит под украинский контроль, и Украина вновь обретает контроль над международной границей".

"Если вы помните, в Боснии в течение примерно 20 лет существовал Аппарат Верховного представителя – массивная администрация, контролировавшая все, и наш опыт показывает, что, когда создаются огромные структуры, они начинают жить собственной жизнью, и их бывает трудно расформировать. Это противоречило бы цели обеспечения выполнения Минских соглашений в полном объеме. Так что нужна временная администрация. Она должна быть лёгкой и представлять собой переходный механизм", – отметил спецпредставитель США.

"Это будет офис Верховного представителя ООН, который подчиняется Генеральному секретарю ООН. Вероятно, это будет совместная структура с ОБСЕ, и у них есть свои механизмы по наращиванию потенциала в этой сфере", – пояснил он.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.