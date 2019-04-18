"Волонтер" похитил почти миллион гривен, которые собирали для больной девочки

Злоумышленник задержан

Фото: Pixabay

В Донецкой области будут судить афериста, который под видом волонтера завладел деньгами, которые собирали на срочное лечение больного ребенка. Злоумышленнику грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщили в прокуратуре, в июне 2018 года 31-летний житель Славянска позвонил клиенту одного из банков, на имя которого открыт счет для перевода средств на лечение малолетней дочери. Представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные данные, которые позволили ему завладеть паролем от электронного банковского кабинета клиента. В дальнейшем мошенник совершил определенные меры для перевода с чужой карточки денежных средств на 9 других счетов.

Общая сумма ущерба, причиненного законному владельцу банковской карточки, составила 945 тысяч грн.

18 марта текущего года злоумышленник был задержан. В ходе санкционированных обысков по месту его проживания следователи обнаружили и изъяли банковские карточки, сим-карты мобильных операторов, стартовые пакеты и черновые записи.

Сейчас обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд.

Накануне мы писали, что мошенник выманил "на лечение" онкобольного малыша полмиллиона грн. Мужчина указал свою карту на реальных данных ребенка.

Напомним, суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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