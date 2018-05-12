В Жованке обстреляли участок, где выдавали продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Вечером 11 мая под обстрел попал мобильный пункт выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова в прифронтовой Жованке. Бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба доставляли наборы выживания мирным жителям Бахмутки, Пески-2 и Жованки.

"Все было в порядке до приезда в Жованку. В Жованке у нас порядка 120-ти благополучателей, в основном – старики. Мы уже заканчивали выдачу наборов выживания, когда место выдачи обстреляли из гранатомета. Только по счастливой случайности пострадавших нет", – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы "Помощь населению" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В прифронтовой Жованке проживает порядка 250 человек. 120 жителей поселка – самых незащищенных категорий населения – регулярно получают помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова.