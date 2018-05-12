В Жованке обстреляли участок, где выдавали продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова
Бригады мобильной выдачи доставляли наборы выживания мирным жителям трех населенных пунктов
Вечером 11 мая под обстрел попал мобильный пункт выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова в прифронтовой Жованке. Бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба доставляли наборы выживания мирным жителям Бахмутки, Пески-2 и Жованки.
"Все было в порядке до приезда в Жованку. В Жованке у нас порядка 120-ти благополучателей, в основном – старики. Мы уже заканчивали выдачу наборов выживания, когда место выдачи обстреляли из гранатомета. Только по счастливой случайности пострадавших нет", – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы "Помощь населению" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
В прифронтовой Жованке проживает порядка 250 человек. 120 жителей поселка – самых незащищенных категорий населения – регулярно получают помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
"Гуманитарный штаб с 2014 года выдает продуктовые наборы самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. Рискуя жизнью, бригады мобильной выдачи в течение почти четырех лет регулярно доставляют наборы выживания в "серую" зону, вдоль линии разграничения. Там люди живут в сложнейших условиях: постоянные обстрелы, разрушенные дома и инфраструктура, отсутствие транспортного сообщения, элементарных аптек и магазинов. Без этой помощи людям просто не выжить", – подчеркнул Михаил Катеринчак.
Вы сейчас просматриваете новость "В Жованке обстреляли участок, где выдавали продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"