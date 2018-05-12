В Жованке обстреляли участок, где выдавали продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Сегодня, 10:15

Бригады мобильной выдачи доставляли наборы выживания мирным жителям трех населенных пунктов

В Жованке обстреляли участок, где выдавали продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Вечером 11 мая под обстрел попал мобильный пункт выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова в прифронтовой Жованке. Бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба доставляли наборы выживания мирным жителям Бахмутки, Пески-2 и Жованки.

"Все было в порядке до приезда в Жованку. В Жованке у нас порядка 120-ти благополучателей, в основном – старики. Мы уже заканчивали выдачу наборов выживания, когда место выдачи обстреляли из гранатомета. Только по счастливой случайности пострадавших нет", – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы "Помощь населению" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В прифронтовой Жованке проживает порядка 250 человек. 120 жителей поселка – самых незащищенных категорий населения – регулярно получают помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

"Гуманитарный штаб с 2014 года выдает продуктовые наборы самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. Рискуя жизнью, бригады мобильной выдачи в течение почти четырех лет регулярно доставляют наборы выживания в "серую" зону, вдоль линии разграничения. Там люди живут в сложнейших условиях: постоянные обстрелы, разрушенные дома и инфраструктура, отсутствие транспортного сообщения, элементарных аптек и магазинов. Без этой помощи людям просто не выжить", – подчеркнул Михаил Катеринчак.
помощь, волонтеры, обстрел, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

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"Сегодня"

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