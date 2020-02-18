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"Вонючее одеяло – лучший утеплитель": в сети показали ужасающие условия в больницах Донецка

18 февраля, 13:32

Местные жители уточняют, что такие условия почти во всех больницах города

В оккупированном боевиками Донецке местные жители жалуются на условия в больницах. Об этом пишут в местных пабликах в соцсетях.

В частности, местная жительница Юлия возмущена условиями в отделении неврологии в шестой больнице.

"Как можно лечить людей в таких условиях!? Каааак? Мало того, что в зимней обуви и одежде, в палатах холодно, батареи еле теплые, так еще и нет никаких человеческих условий. Заходишь – тебя встречает грязное мусорное ведро и старый ковер. Зато табличка новая при входе", – пишет Юлия.

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"А дальше.... Просто жесть! Старые носилки, ободранные стены и полы. Там, где готовят пищу (если это можно назвать пищей), никакой чистоты. Окна старые, деревянные, потрескались от старости. Может, их и пытались как-то утеплять, но старое вонючее одеяло, наверное, самый лучший утеплитель. А кровати – они, вроде как, современные, ровные, но матрасы старые, скомкавшиеся, со времен СССР", – добавляет она.

Дончанка отмечает, что это свидетельствует о "любви" и "уважении" "властей республики" к пациентам и врачам.

Как рассказывают дончане, такая же ситуация во многих отделениях разных лечебных учреждений Донецка.

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"Вы еще не видели неврологию 9-й больницы, вот где кошмар и ужас"; "Конечно, кроме этой неврологии, много такого у нас в городе"; "Приезжайте фоткать в 16-ю больницу. Особенно детское инфекционное отделение. Вывернет сразу. На входе"; "ДНР реалии";

Пользователь Татьяна рассказала об условиях в терапевтическом отделении в больнице им. Вишневского: "Муж в кардиологии лежит, я приезжаю и о**еваю каждый раз. Сидела спиной к окну, волосы развевались, думала, форточка открыта. А нет, просто из рамы дует. Душ 2 (!) раза в неделю открывают. На обед куб из слипшихся макарон. Вышеописанные матрасы и кровати".

"Детская инфекционка тоже кошмарная, в боксах оторванный кусками линолеум, драные матрасы, кровать-сетка, а под ней доски, чтобы не провисало до пола, кран в ванной ржавый. Когда попала с ребенком, еле выдержала несколько дней", – написала местная жительница Елена.

Ранее мы писали, что на оккупированных боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными территориях Донбасса продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация. В Донецке и Енакиево заводы останавливаются из-за отсутствия железорудного сырья.

Также в сети появилось видео разоренной оккупированной Горловки, которая до оккупации была одним из самых промышленных городов Донбасса и имела статус города областного значения в Донецкой области.

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