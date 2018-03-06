Вооруженный автоматом боевик угрожал наблюдателям ОБСЕ расстрелом

Наблюдателям удалось вернуться на свою базу в Мариуполь

В понедельник, 5 марта, в 12:55 на не подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области мужчина в военной форме угрожал автоматом наблюдателям миссии ОБСЕ. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии.

Инцидент произошел вблизи н.п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 36 км на северо-восток от Мариуполя).

"Патруль СММ (в составе шести работников Миссии на двух бронированных автомобилях) увидел вооруженного автоматом (АК-74) человека в одежде военного типа, который стоял на блокпосте вооруженных формирований, расположенном на восточной окраине населенного пункта. Члены патруля СММ также видели, как он навел автомат прямо на первый автомобиль Миссии, который на тот момент был примерно в 120 метрах на запад от блокпоста", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что приблизившись на расстояние ориентировочно 100 метров на запад от блокпоста, команда СММ увидела, как мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль Миссии.

"Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля Миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира. Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно уезжайте отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". Тем временем он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле", – отмечается в отчете.

Подчеркивается, что патруль Миссии немедленно покинул этот район, двигаясь в западном направлении, и благополучно вернулся на базу в Мариуполе.

Ранее боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы.

Напомним, на Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с передовой патрульной базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительных обстрелов пророссийских боевиков. Инцидент произошел вечером 23 февраля.