Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Восемь обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

23 декабря, 07:12

Оккупанты снова применили запрещенное оружие

/ Фото: Getty Images

За прошедшие сутки, 22 декабря, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник устроил пять обстрелов позиций Объединенных сил. Рядом с Песками велся огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Талаковка стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела враг устроил из стрелкового оружия у Красногоровки. В районе населенного пункта Васильевка оккупанты ударили из стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили три обстрела. Неподалеку Крымского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Новолуганского враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи с Новгородским – из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 21 декабря боевики атаковали позиции украинской армии шесть раз, применяя при этом запрещенные Минскими соглашениями минометы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Москва хочет изменений в закон об особом статусе Донбасса
Москва хочет изменений в закон об особом статусе ДонбассаПолитика
Американский телеканал назвал Юрия Луценко героем войны на Донбассе: видео
Американский телеканал назвал Юрия Луценко героем войны на Донбассе: видеоПолитика
"Нормандские переговоры": на оккупированный Донбасс пустят волонтеров Красного КрестаДонбасс
"Заявление Зеленского насторожило": что говорил Путин об Украине на ежегодной пресс-конференцииУкраина
Из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники
Из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техникиДонбасс
ВСУ нанесли урон противнику:
ВСУ нанесли урон противнику: "Штирлиц" сообщил о новых потерях боевиковДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...