"Воспитание" детей в ОРДЛО. В детском саду почтили память террориста "Моторолы"

Воспитатели рассказали, что дети читали стихотворения о "героях-защитниках" "ДНР" и почли минутой молчания погибших

В Донецкой области почтили память террористов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области в городе Харцызск воспитанники детского сада №26 почтили память террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".

Об этом сообщили в Facebook на странице детского сада.

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"Сегодня в МДОО 26 "Колобок" прошла встреча, названная "Живая память", проведенная в память о героях ДНР Арсена Павлова (позывной "Моторола") и Александра Захарьянц. Александр Захарьянц является отцом воспитанника нашего сада Захарьянц Данила. Память о героях жива, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие", – говорится в сообщении.

Воспитатели добавили, что дети читали стихотворения о "героях-защитниках" "ДНР", почли минутой молчания погибших, исполнили танец "Дети всей Земли", посмотрели презентации "Моторола.Помним", "Герои ДНР".

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Кто такой "Моторола"?

Командир оккупантов Арсений Павлов "Моторола" родился в 1983 году в Коми АССР.

Три года он прослужил в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригаде морской пехоты связистом, отсюда и его прозвище. "Моторола" дважды был в командировках в Чечне.

Весной 2014 года он приехал в Донецкую область, чтобы защищать "Русский мир". Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева. Моторола приобрел известность своей жестокостью. Он, по собственным признаниям, лично пытал и расстреливал пленных. СМИ писали, что в донецком аэропорту Моторола подвешивал за ноги тела погибших бойцов и намазывал их фосфором.

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16 октября 2016 погиб в результате покушения. В лифте дома, где он жил в подаренной ему оккупационными властями квартире (ул. Челюскинцев, 122, Донецк), сработало самодельное взрывное устройство.

Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

Украинская сторона сообщила, что:

предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;

это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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