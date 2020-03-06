Воспитанники интернатов Мариуполя учатся воплощать мечты о профессии

Воспитанники интернатных учреждений Мариуполя Донецкой области получили практические навыки, которые помогут не бояться будущего и заложат прочный профессиональный фундамент. Дети, в частности, учились писать резюме и правильно вести себя во время собеседования. В этом им помогли послы Фонда Рината Ахметова.

Дети рассказали, кем они мечтают стать.

"Я хочу поваром-кондитером!" "Полицейским!" "Кинологом!" "Бариста!" – у каждого из участников мотивационной встречи с послами Фонда Рината Ахметова – своя мечта.

Но чтобы воплотить мечту в жизнь, нужны упорный труд и вера в собственные силы, считают современные подростки.

"Главное – знать себя. Знать, кем ты хочешь стать, и что тебе для этого надо", – говорит воспитанница интерната Екатерина Ермакова.

Кате – 16 лет. Она – воспитанница интерната. Давно поняла: в жизни может рассчитывать только на себя.

Презентуя свой проект в рамках мотивационной встречи, Екатерина рассказывает о программах редактирования фото и базовых компьютерных программах.

"Им главное зацепиться, им главное сделать первый шаг, им главное – найти свою первую мотивацию!", – говорит о детях посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора.

Ведущий программы "Сегодня" на телеканале "Украина" и посол Фонда Рината Ахметова – Максим Сикора – в интернате для того, чтобы вдохновить детей, лишенных родительского тепла. Своим примером показывает, что достичь цели – реально!

"Я радуюсь тому, что есть такая возможность, когда мы, послы, можем приезжать к вам, делиться своими историями успеха", – говорит Максим Сикора.

Проект "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила"- это серия мотивационных встреч известных людей с воспитанниками интернатных учреждений. Новый цикл посвящен будущей профессии. Дети учатся составлять резюме, правильно вести себя во время собеседования, овладевают финансовой грамотностью.

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"Коммуникации, улыбки, умение общаться, доносить свое мнение – это есть у всех. И сегодня с детьми мы говорим именно об этом – что у них есть все возможное, чтобы развиваться дальше, успешно сдать резюме и получить работу своей мечты", – говорит эксперт Фонда Рината Ахметова Надежда Кондратюк.

Некоторые из присутствующих впервые услышали, что такое резюме и как оно поможет в поисках работы.

"Сегодня у нас новое мероприятие, и оно прошло чудесно, большая часть, я уверен, научилась писать резюме", – делиться впечатлениями воспитанник интерната Богдан Кутисов.

"Фонд Рината Ахметова очень хороший, мне очень нравится, когда приезжают люди, они очень веселые, общительные, с ними можно поговорить на разные темы", – добавляет воспитанница интерната Екатерина Ермакова.

Послы Фонда Рината Ахметова провели уже 34 мотивационные встречи в интернатах Донецкой области. Около двухсот ребят прошли учения, на которых получили навыки индивидуального развития.

"Проект "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" дает ребятам из интернатных учреждений очень важные навыки. Учит их не боятся будущего, верить в себя, мечтать, а также ставить цели и достигать их", – говорит менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

С такой поддержкой – и первые шаги в выбранной профессии даются легко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир мальчику из неслышащей семьи.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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