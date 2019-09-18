Восстановление моста в Станице Луганской: названы сроки

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В Станице Луганской взялись восстанавливать мост через Северский Донец, который был взорван боевиками, долгое время контролировавшими переправу.

Восстановить мост после разведения сил пообещал президент Украины Владимир Зеленский. Ремонтникам удалось приступить к работе не сразу – не подпускали боевики, они и сейчас время от времени пытаются саботировать ремонт, убедились корреспонденты "Сегодня".

Мост через реку Северский Донец – единственное в Луганской области место пересечения линии разграничения. Через него ежедневно в обоих направлениях идут тысячи людей. Преодолеть переправу для многих – настоящее испытание.

"Тяжело очень. Перила эти расшатанные, все уже подгнивает. А зимой вообще плохо, а с моим протезом – вообще трудно", – признался один из местных жителей.

Подавляющее большинство людей, которые пересекают мост, – пенсионеры.

"Вот эти 40 метров участка моста даже физически здоровому человеку преодолеть достаточно тяжело. А если мы говорим о людях старшего поколения, людях с инвалидностью, они не могут просто сами под наклоном двигаться", – говорит глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Две недели назад президент Владимир Зеленский заявил: мост отремонтируют, но боевики не гарантировали безопасности рабочим и близко не подпускали.

Первые плиты в основу обходного временного моста уже заложили. Постоянный же мост будет шириной в три метра и должен выдерживать 400 килограммов веса на квадратный метр.

"Чтобы по нему могла пройти легкая техника, вроде микроавтобуса. Рассматривается в плане движение машин скорой помощи – для оказания помощи, если кому-то станет плохо", – заявил помощник главы Луганской областной ВГА Игорь Воробьев.

"Это спасение всех людей. Вы же видите, как мучаются все, идут. Поэтому это очень хорошо", – говорят местные жители в интервью "Сегодня".

Дорогу от моста до пункта пропуска расширили, положили свежий асфальт. Впоследствии здесь появятся фонари, а путь оградят забором.

В первую очередь мост и пешеходный переход должны быть безопасными. Здесь постоянно работают саперы. Только за прошедшие сутки они нашли 90 взрывоопасных предметов.

Блокпост боевиков с другой стороны моста разобрали. Но там до сих пор есть люди в военной форме – они фиксируют на камеру каждый шаг съемочной группы "Сегодня" и предупреждают, чтобы не заходили за разделительную ленту.

Вдруг на берегу реки со стороны неподконтрольной Украине территории что-то загорелось, и украинские наблюдатели и работники ОБСЕ заметно заволновались.

"Мы вынуждены срочно прекратить свои работы. За моей спиной видно, что разожжен костер представителями "МЧС" так называемой ЛНР. В деревьях, которые там горят, очень много неразорвавшихся пуль и других взрывоопасных предметов. Это реальная угроза безопасности работникам и людям, которые идут через мост", – отметил Воробьев.

Несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года. Следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.

Напомним, ранее в Минске на переговорах ТКГ достигли договоренностей по Донбассу - разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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