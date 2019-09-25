"Война – это одиночество", – 11-летний Виталик из Северодонецка

/ Фото: fdu.org.ua

Реклама

Виталий Родионов родился и вырос в Северодонецке. Мальчик любит вспоминать, как до начала конфликта на Донбассе наслаждался мирной жизнью: гулял с друзьями, катался на велосипеде.

"Жизнь была хорошей. А потом стала – не очень. Мы поехали к бабушке, и только там узнали, что началось. Когда падали снаряды, то мы прятались в подвале. Если стреляли ночью, то бежали в ванную укрыться от сколков. Сначала страшно, а потом успокаиваешься. Война – это одиночество. Из-за нее разъезжается много людей. Я желаю всем мира, счастья и здоровья", – говорит Виталик.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама