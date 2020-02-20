Война на Донбассе: боевики снова ударили из тяжелых вооружений

Оккупанты вели огонь из тяжелых минометов, гранатометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 20 февраля оккупанты устроили восемь обстрелов украинских позиций.

По данным штаба ООС, боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

При этом основную часть обстрелов противник устроил в Луганской области – зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- в районе Пищевика стреляли из минометов калибра 82-мм (две мины), автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- возле Павлополя произошло два обстрела – из минометов калибра 82 мм (10 мин), а также из крупнокалиберного пулемета;

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- под Марьинкой стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- возле Лебединского произошло два обстрела – из минометов калибра 82-мм (10 мин), гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области, недалеко от Новозвановки, был зафиксирован один обстрел из миномета калибра 120 мм (4 мины) и станкового противотанкового гранатомета (8 выстрелов).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сообщили в Минобороны.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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