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Война на Донбассе: боевики стреляли из тяжелых вооружений, "работали" снайперы

19 февраля, 19:13

Под огнем оккупантов ранение получил один боец ВСУ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 19 февраля оккупанты устроили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировали активность снайперов, сообщили в штабе ООС.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в Луганской области, произошло пять обстрелов:

- в районе Марьинки – 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

- возле Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 15 снарядов, а также вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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- под Славным "работали" вражеские снайперы, а также велся огонь из стрелкового оружия;

- рядом с Васильевкой – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- под Широкино – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Два обстрела произошло в районе ответственности группировки "Север" в Донецкой области:

- в районе поселка Луганское – из 82-мм миномета враг выпустил шесть снарядов, вели огонь из гранатомета;

- рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм было выпущено шесть снарядов.

В результате вражеских обстрелов 19 февраля один украинский боец получил ранение.

Напомним, что утро 18 февраля стало наиболее жарким за последнее время на Донбассе. При поддержке тяжелой ствольной артиллерии и крупнокалиберных минометов боевики перешли в наступление на широком участке фронта , атаковав позиции ВСУ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал эксклюзивное интервью. Речь, в том числе, шла о наступлении боевиков на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс боевики снайперы обстрелы оккупанты минометы ООС

Источник: Сегодня

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