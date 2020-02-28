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Война на Донбассе: боевики устроили четыре обстрела, у ВСУ снова потери

28 февраля, 21:20

Руслан Ровик

Оккупанты вели огонь из тяжелых минометов, гранатометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 28 февраля боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Под вражескими обстрелами ранения получил один боец Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперской пары", – говорится в сообщении.

Так, два обстрела произошли в Луганской области – в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- под Водяным из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

- возле Пищевика из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты открывали огонь дважды:

- в районе Новотошковского, из крупнокалиберных пулеметов, а также из снайперского оружия;

- под Орехово враг выпустил шесть мин из 120-мм миномета.

Напомним, ранее стало известно имя бойца, погибшего от пули вражеского снайпера 27 февраля – им оказался воин 93-й бригады с позывным "Фед".

Также мы сообщали о том, что в Шостке провели в последний путь воина, который подорвался на мине.

Стоит добавить, что 27 февраля на Донбассе под вражескими обстрелами погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще один был ранен.

Днем ранее, 26 февраля, украинские бойцы также понесли потери – были ранены еще два украинских воина.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс ранение ВСУ потери обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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